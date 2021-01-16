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Чем псевдозапой отличается от настоящего 

Мира Маркина 2 часа назад
Чем псевдозапой отличается от настоящего
Фото: depositphotos.com
Так или иначе алкоголь присутствует в жизни большинства людей. Но в то время, как одни с осторожностью относятся к спиртному, и выпивают лишь бокал по праздникам, другие употребляют алкоголь на постоянной основе и даже не мыслят без него жизни.
Неудивительно, что запой является крайне острой проблемой. Однако не все они одинаковы: так, существует псевдозапой и настоящий. Чем они отличаются друг от друга? Выяснял "Рамблер".

Псевдозапой

Как правило, его провоцируют внешние обстоятельства: праздники, корпоративы или повышение по службе. Все это подчас заставляет человека выпивать в больших количествах, однако в данном случае он может остановиться, вспоминая о своих обязанностях. Например, о том, что утром нужно идти на работу.

Настоящий запой

Причиной истинного запоя становится внутренняя потребность. Человеку не нужен веский повод, — он просто начинает выпивать часто и в больших количествах. Вместе с тем внутри него растет эмоциональное напряжение, он становится раздражительным и грубым, начинает срываться на близких. Запой длится до тех пор, пока организм человека не скажет "стоп" посредством отеков, рвоты, диареи и сердечной аритмии. В конце концов, после такого эпизода на какое-то время тяга к спиртному исчезает.
Чтобы выйти из запоя медики рекомендуют выпивать больше жидкости (воды, соков, морсов), добавить в рацион бульоны и кисломолочные продукты, принимать витамины группы B, использовать обезболивающие и успокоительные, если необходимо.
Вместе с тем существует ряд вещей, которых точно не нужно делать при выходе из запоя. А именно: резко бросать выпивать — рекомендуется делать это постепенно, вводить чрезмерно активные физические нагрузки, принимать контрастный душ и принимать медикаменты, не обращая внимания на инструкцию.
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