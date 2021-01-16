Как распознать ишемическую болезнь сердца 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) возникает из-за поражения коронарных артерий, которые, в свою очередь, нарушают кровообращение. Из-за ишемической болезни поражаются сердечные мышцы, а из-за развития болезни существуют риски летального исхода. "Рамблер" рассказывает, по каким симптомам можно распознать ишемическую болезнь сердца.

Опасность ишемической болезни заключается в том, что ее наличие можно выявить только с помощью специальных исследований. Существуют симптомы, которые сигнализируют о недуге, но на них часто не обращают внимания и списывают их на другие состояния — недосып, усталость и так далее.

Стоит понимать, что симптомы не появляются все и сразу, поэтому, если у вас появилось два-три признака болезни, стоит обратиться к врачу.

Боль в сердце и нехватка кислорода

Этот симптом говорит о том, что у вас стенокардия. Это — один из видов ишемической болезни сердца. Для нее характерна давящая боль в с сердце, которая происходит в виде приступа. После неприятных ощущений в груди может появляться острая нехватка кислорода, которая также проходит в течение нескольких минут.

Одышка и отеки

Такие симптомы характерны для другой формы ИБС — сердечной недостаточности. При ней появляется одышка даже при не очень интенсивных нагрузках. Сердечную недостаточность также сопровождают отеки ног и слабость. У пациентов с этой формой ишемической болезни также наблюдаются боли в сердце, которые сопровождаются аритмией (нарушением сердечного ритма).

Неприятные ощущения в груди

Как правило, неприятные ощущения появляются в груди во время небольших физических нагрузок. Речь идет о боли любого характера. Она может быть колющей или тянущей. В некоторых случаях у пациентов наблюдается сдавливание в груди и нехватка кислорода.

Быстрая утомляемость

Если вы начали замечать, что слишком быстро выбиваетесь из сил, стоит проверить свое здоровье у лечащего врача. При ишемической болезни сердца утомляемость сопровождается слабостью, апатией и головокружением.