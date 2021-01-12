Ученые предложили применять кофе как лекарство от рака

Употребление нескольких чашек кофе в день на 10% снижает риски развития рака предстательной железы и на 16% увеличивает шансы заболевших им пациентов на выживание. Таковы результаты нового исследования, проведенного китайскими учеными и опубликованного в журнале BMJ Open.

По словам одного из авторов работы, доктора Кэфэна Ванга из Китайского медицинского университета, эффект может объясняться противовоспалительными и антиоксидантными свойствами ароматного напитка, а также его способностью улучшать метаболизм глюкозы и корректировать уровень половых гормонов, которые предохраняют от возникновения раковых опухолей.

Доктор Ванг считает, что необходимо продолжит изучение антираковых свойств кофе, однако уже сейчас «мужчин можно поощрить увеличить потребление кофе, чтобы потенциально снизить риск развития рака простаты».