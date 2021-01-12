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Доктор Мясников назвал опасность полного отказа от алкоголя 

Lenta.ru 7 часов назад
Мясников объяснил, почему опасно полностью отказываться от алкоголя
Фото: Lenta.ru
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал опасность полного отказа от алкоголя. Выпуск передачи опубликован на YouTube-канале «Россия 1».
Доктор призвал зрителей бросить курить и заявил, что курение — это самый мощный фактор для развития онкологических заболеваний. «Я мало знаю онкологий, где курение не было бы причиной номер один. И то же самое относится к сердечным заболеваниям», — отметил Мясников.
В то же время специалист посчитал, что полный отказ от алкоголя — «это неправильно».

«Именно в плане профилактики сердечных болезней, диабета мы можем говорить, имеем право говорить с научной точки зрения о малых дозах алкоголя», — уточнил врач.

По его словам, исследования, проведенные во многих странах, показали, что употребляющие ограниченное количество спиртных напитков люди дольше живут и меньше болеют. При этом те, кто превышает допустимую дозу, меньше живут и больше болеют.
«Во всем мире выработали минимальные дозы алкоголя, которые представляют собой в пересчете на абсолютный чистый спирт 20 граммов чистого спирта. Это значит: либо рюмка крепкого, либо бокал вина, либо кружка пива», — объяснил Мясников и еще раз подчеркнул, что «перешагивание» этой дозы наносит вред организму.
Ранее Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке, которую допускают при похмелье. По его словам, поход в баню после сильного обезвоживания организма, вызванного употреблением алкоголя, может привести к тому, что человек потеряет сознание или скончается.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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