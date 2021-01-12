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Потеря обоняния оказалась симптомом болезни Паркинсона 

Lenta.ru и ещё 16 3 часа назад
Потеря обоняния оказалась симптомом болезни Паркинсона
Фото: Frank Röder / imageBROKER.com / Global look
Потеря обоняния (гипосмия) оказалась симптомом неизлечимой болезни — болезни Паркинсона. Люди с этим диагнозом указывали, что за несколько лет до развития недуга их обоняние менялось, сообщает издание Express со ссылкой на данные Фонда Паркинсона.
Отмечается, что запахов не чувствуют до 90 процентов людей с этой болезнью. В некоторых случаях потеря обоняния может произойти за десять лет до того, как будет поставлен диагноз. При этом фаза болезни до появления двигательных симптомов длится около пяти лет и более. Поэтому потенциально гипосмия может помочь выявить недуг на ранней стадии.
Ученые не установили, почему именно потеря обоняния возникает при болезни Паркинсона. Согласно одной из популярных теорий, недуг может начинаться в обонятельной луковице — контролирующей обоняние части мозга — а также кишечнике. Предполагается, что в этих частях тела могут образовываться сгустки альфа-синуклеина, которые после этого мигрируют в другие части мозга.
Ранее сообщалось, что симптомами болезни Паркинсона также могут быть потливость и перхоть.
Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, характерное для людей старшего возраста. Типичными его проявлениями служат двигательные нарушения, ригидность мышц и тремор покоя.
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