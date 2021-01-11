Назван паразит, увеличивающий риск развития рака мозга 

Заражение токсоплазмой — паразитом кошек — способно в два-три раза увеличить риск появления редких форм глиомы, самого распространённого типа рака мозга. К такому выводу пришли учёные из Соединённых Штатов.

В статье, опубликованной в International Journal of Cancer, говорится, что токсоплазма является внутриклеточным паразитом, который обычно обитает в кишечнике домашних кошек. Он может проникать в организм других животных и людей. Им, по разным данным, заражены от трети до половины всего населения планеты.

Исследования показывают, что токсоплазма необратимо меняет работу мозга своего носителя. Паразит заставляет мышей и шимпанзе не бояться кошек и леопардов, а люди, инфицированные токсоплазмой, становятся более склонными к риску, шизофрении, нерациональным поступкам и немотивированным приступам ярости. Кроме того, попадание паразита в организм беременной женщины способно привести к дефектам развития плода и выкидышу.

Доцент Университета Южной Флориды Анна Когхилл и её коллеги открыли ещё одно последствие заражения токсоплазмой. В ходе своего нового исследования они изучали образцы тканей людей, которые страдали от одной из редких и самых агрессивных форм глиобластомы. Каждый год подобные злокачественные опухоли появляются примерно у 300 тысяч человек, лишь 5% из которых могут выжить, передаёт ТАСС.

Анализ образцов опухолей и других тканей тела больных и здоровых пациентов показал необычную закономерность. В крови и молодых, и пожилых пациентов с глиомой, в отличие от здоровых людей, очень часто встречались антитела к токсоплазме.

Расчёты учёных показывают, что инфицирование токсоплазмой увеличивало риск тяжёлых и лёгких форм глиомы примерно в 2,5–3 раза. Это было характерно и для глиобластомы, вероятность развития которой среди носителей паразита кошек была примерно в 2,25 раза выше.

В ближайшее время Когхилл и её коллеги собираются проверить эти выводы на более серьёзных наборах данных.