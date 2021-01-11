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Ребенок из России выиграл в лотерею самый дорогой препарат в мире 

Lenta.ru 4 часа назад
Ребенок из России выиграл в лотерею самый дорогой препарат в мире
Фото: Depositphotos
Девочка со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Уфы выиграла в лотерею самый дорогой препарат в мире Zolgensma стоимостью более 160 миллионов рублей. Об этом сообщила мать ребенка Мария Хайруллина, передает РБК.
Семья надеется получить лекарство в ближайшее время.

«Варе исполнится два года, важно успеть ввести лекарство до этого времени», — сказала Хайруллина.

Ежегодно швейцарская компания Novartis распределяет 100 доз препарата с помощью лотереи, которую запустила в 2019 году. Специальная независимая комиссия тянет жребий среди заявок, которые подают медики из всех стран мира.
Инъекция препарата Zolgensma вводится единожды и должна остановить развитие болезни у детей до двух лет. Препарат еще не зарегистрирован в России.
«Остается надеяться, что после регистрации препарата в России государство сможет участвовать в финансировании терапии этой сложнейшей патологии», — отметила эксперт фармацевтического рынка Виктория Кузнецова. Она отметила, что без этого лекарства у детей со СМА мало шансов на доживание до старшего школьного возраста.
Ранее Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения СМА «Рисдиплам». Его выпускают в форме порошка для приготовления раствора. Регистрационным удостоверением на это лекарство владеет Швейцария.
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Болезни и лекарства , Виктория Кузнецова , Минздрав РФ
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