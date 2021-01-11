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Психиатры назвали причину праздничной депрессии 

Lenta.ru 5 часов назад
Психиатры назвали причину праздничной депрессии
Фото: Lenta.ru
Российские психиатры в разговоре с РБК назвали причину праздничной депрессии и раскрыли способы справиться с ней.
Так, по словам психотерапевта и психиатра Евгения Новицкого, принять себя и быть лояльным к слабостям могут помочь столкнувшимся с трудностями 2020-го года с пользой провести время на праздниках. По мнению специалиста, чаще всего причиной депрессии являются не праздники сами по себе, а уже имеющиеся у человека депрессивные состояния.
При этом он подчеркнул, что работа и привычные дела помогают оставаться в тонусе и отвлекаться от своих внутренних переживаний. Специалист призвал не «вымучивать из себя чувство праздника», а просто расслабиться и потакать своим маленьким желаниям.
Тем, у кого накопилось много подавленных эмоций, врач посоветовал устроить «эмоциональный детокс», например, выплеснуть злость.
В то же время руководитель проекта mednauka.net, врач психиатр-нарколог Михаил Тетюшкин считает, что, если человек чувствует себя некомфортно, необходимо определить, болезнь ли это уже или просто такая реакция на неудачный в целом для многих год.
Специалист подчеркнул, что при долгой депрессии необходимо обратиться к специалисту, поскольку самолечение и соблюдение норм здорового образа жизни в такой ситуации помогут незначительно.
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Болезни и лекарства , Евгений Новицкий , РБК
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