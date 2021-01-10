Почему люди вздрагивают во сне

Иногда, когда мы погружаемся в сон, у нас вздрагивают руки или ноги, или вовсе все тело. Это также может происходить и во время сна, например, когда мы в нем куда-то падаем. «Рамблер» расскажет о причинах таких судорог, и считаются ли они опасными для здоровья.

В основном вздрагивания происходят при засыпании. В это время наш мозг дает сигнал телу, что ему можно расслабиться. Однако оно так не считает и производит то самое сокращение мышц, которое также называют гипногогические судороги, в той или иной части тела. Чаще всего подобные импульсы происходят в конечностях. И от такого подергивания зачастую мы просыпаемся.

Данное явление считается абсолютно безвредным и безопасным, если не носит регулярный характер. Если же это все же происходит часто, то следует обратиться к профильному специалисту.

Также гипногогические судороги могут быть связаны с тем, что у вас был тяжелый день, наполненный стрессом и усталостью. Или же возникать после мышечной нагрузке на тренировке или просто из-за принятой неудобной позы во время сна.