Без каких органов можно жить на самом деле 

Есть ряд органов, без которых наше существование было бы невозможным. А вот «Рамблер» расскажет об органах без которых на самом деле можно жить.

Желудок

Существует операция по полному удалению желудка. Сразу после операции питательные вещества придется получать только внутривенно, а через пару-тройку нужно будет сесть на особую диету и каждый день пить витамины.

Поджелудочная и щитовидная железы

Без этих органов можно жить, однако существуют побочные эффекты. Для того, чтобы пациентам с комфортом получать нужные гормоны от собственных желез, им приходится регулярно принимать таблетки и ставить уколы.

Селезенка

Селезенка производит лимфоциты, которые отвечают за состояние иммунной системы. Однако и без этого органа можно жить. После удаления селезенки пациенты становятся крайне восприимчивы к любым болезнетворным бактериям и вынуждены вести очень осторожный образ жизни.

Мозжечок

Врачи до сих пор задаются вопросом, как можно жить без такой важной части мозга. Последний случай агенезии мозжечка был зарегистрирован в 2015 году. Девушка всю жизнь испытывала небольшие сложности с ходьбой и не была лучшей ученицей в классе, однако жила полноценной жизнью и даже родила ребенка.