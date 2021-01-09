Врач назвала признаки «самоубийственной» головной боли

Директор британской медицинской компании Healthspan Сара Брюэр рассказала, какими симптомами обладают кластерные головные боли.

По ее словам, этот вид болей встречается крайне редко — один человек из тысячи страдает этим заболеванием.

— Кластерные головные боли — это один из самых сильных видов боли, которую может испытывать человек. Ее называют самоубийственной, — пояснила Сара Брюэр.

Она отметила, что боль может «переходить» с одной стороны лица на другую. При этом один глаз становится закупоренным и водянистым. Также человек может испытывать потливость, его лицо может покраснеть. Признаком кластерных головных болей может быть сужение зрачков, опущенное веко или заложенность носа.