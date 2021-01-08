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При каких болях нужно обращаться к врачу 

Газета.Ru и ещё 2 4 часа назад
При каких болях нужно обращаться к врачу
Фото: Газета.Ru
Главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа и руководитель кафедры гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Андрей Барановский объяснил, в каких случаях при боли в животе стоит как можно скорее обратиться к врачу. О этом он рассказал в эфире "Пятого канала".
По его словам, нарастающая боль вверху живота, горечь во рту, тошнота или рвота с желчью могут говорить о проблемах желчевыделительной системы, панкреатите или холецистите. Такие состояния требуют оказания неотложной помощи.
Барановский также призвал людей с хроническими заболеваниями обращать внимание на видоизменения боли. К самым опасными он отнес ночные и возникающие на голодный желудок боли. Данные симптомы могут свидетельствовать об обострении язвенной болезни или гастрита с эрозиями.

"Эти ситуации тоже требуют помощи",

— подчеркнул специалист.
В заключение медик посоветовал обращаться в больницу при любой боли и не терпеть ее. Некоторые случаи могут быть опасны для жизни и требовать оперативного хирургического вмешательства.
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Болезни и лекарства , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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