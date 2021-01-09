По утрам многие фантазируют о том, чтобы подольше остаться в постели, а еще лучше — навсегда. Однако при этом никто не задумывается о последствиях. «Рамблер» расскажет, что будет, если никогда не вставать с кровати.
Первые 24 часа на кровати скажутся на легких. Дело в том, что в вертикальном положении гравитация тянет их вниз, что позволяет сохранять им форму. А при продолжительном положении лежа нижняя часть легких деформируется. Это, в свою очередь, приведет к скоплению слизи, а затем к пневмонии.
Еще через неделю плотность костей уменьшится примерно на один процент, как и мышечная масса. Какое-то время мышцы будут вытягивать сахар из крови, поскольку им нужна энергия, чтобы продолжать работать. Однако спустя 10 дней этот процесс замедлится. В результате этого сахар начнет накапливаться в кровотоке, что может привести к диабету второго типа.
Через некоторое время начнут образовываться пролежни. Они появляются, когда костные части вашего тела, например, бедра, копчик, лодыжки, долгое время давят на одну и ту же точку. Постоянное давление блокирует кровообращение, убивая клетки кожи.
А через месяц сердце за каждый удар будет пропускать на 30 процентов меньше крови. Через полгода-год человек утратит большую часть мышечной массы. Кости будут слишком слабыми и хрупкими, чтобы выдержать вес вашего тела, а сердце будет слишком слабым.
В конечном итоге, такой эксперимент не приведет ни к чему хорошему. Именно поэтому врачи рекомендуют своим пациентам изредка вставать с постели. Если же больные не могут делать это самостоятельно, то медицинские работники переворачивают их каждые два часа, чтобы избежать пролежней.