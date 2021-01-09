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Что будет, если никогда не вставать с кровати 

Мария Грибова 1 час назад
Что будет, если никогда не вставать с кровати
Фото: depositphotos.com
По утрам многие фантазируют о том, чтобы подольше остаться в постели, а еще лучше — навсегда. Однако при этом никто не задумывается о последствиях. «Рамблер» расскажет, что будет, если никогда не вставать с кровати.
Первые 24 часа на кровати скажутся на легких. Дело в том, что в вертикальном положении гравитация тянет их вниз, что позволяет сохранять им форму. А при продолжительном положении лежа нижняя часть легких деформируется. Это, в свою очередь, приведет к скоплению слизи, а затем к пневмонии.
Еще через неделю плотность костей уменьшится примерно на один процент, как и мышечная масса. Какое-то время мышцы будут вытягивать сахар из крови, поскольку им нужна энергия, чтобы продолжать работать. Однако спустя 10 дней этот процесс замедлится. В результате этого сахар начнет накапливаться в кровотоке, что может привести к диабету второго типа.
Через некоторое время начнут образовываться пролежни. Они по­яв­ля­ют­ся, ко­гда кост­ные ча­сти ва­ше­го тела, на­при­мер, бед­ра, коп­чик, ло­дыж­ки, дол­гое вре­мя да­вят на одну и ту же точ­ку. По­сто­ян­ное дав­ле­ние бло­ки­ру­ет кро­во­об­ра­ще­ние, уби­вая клет­ки кожи.
А через месяц сердце за каждый удар будет пропускать на 30 процентов меньше крови. Через полгода-год человек утратит боль­шую часть мы­шеч­ной мас­сы. Ко­сти бу­дут слиш­ком сла­бы­ми и хруп­ки­ми, что­бы вы­дер­жать вес ва­ше­го тела, а серд­це бу­дет слиш­ком сла­бым.
В конечном итоге, такой эксперимент не приведет ни к чему хорошему. Именно поэтому врачи рекомендуют своим пациентам изредка вставать с постели. Если же больные не могут делать это самостоятельно, то медицинские работники переворачивают их каждые два часа, чтобы избежать пролежней.
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