Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Стопкоронавирус.рф

Почему во сне немеют руки 

Катерина Саломе 5 часов назад
Почему во сне немеют руки
Фото: depositphotos.com
Онемение рук во время сна — довольно распространенная проблема. Как правило, с ней сталкиваются люди после 35-40 лет. О том, что провоцирует появление такого симптома и как с ним бороться, в беседе с корреспондентом «Рамблера» рассказал основатель Сети клиник «Доктор Длин», невролог, мануальный терапевт Сергей Длин.
По словам специалиста, очень важно выявить причину своевременно, чтобы снизить риск развития серьезной патологии. В 90% случаях онемение верхних конечностей провоцируют проблемы в шейном и грудном отделах позвоночника.

«В области шейного отдела позвоночника расположено одно из крупнейших нервных сплетений. Оно называется звездчатым узлом. Если в шее есть, например, микросмещения, то у пациента развиваются остеохондроз и грыжи межпозвонковых дисков. Они, в свою очередь, способствует формированию мышечных спазмов. В результате могут быть затронуты нервные окончания, которые идут дальше по рукам. Сам нерв словно электрический провод — если он где-то будет обрезан или пережат, нервных импульсов будет проходить меньше. Это приведет к снижению чувствительности нервного окончания — появится ощущение онемения»,

— объяснил мануальный терапевт.
Сергей добавил, что онемение рук во время сна связано также со смещением позвонков в грудном отделе. В этой области позвоночника крепятся крупные мышцы, которые могут входить в напряжение. Часть этих мышц крепится в области рук, в результате чего нарушается нервная проходимость.

«Другая причина — воспаление карпального канала, расположенного между локтем и лучезапястным суставом. Часто оно связан с какими-то повторяющимися движениями. Например, если человек постоянно вяжет, либо сидит за компьютером и упирается в угол стола предплечьем, либо перегружает сустав во время занятий спортом. Все это может создавать воспалительный процесс в области крупного нерва, который проходит в карпальном канале»,

— поведал Длин.
При обнаружении такого симптома Сергей, прежде всего, рекомендует обратиться к соответствующему специалисту — неврологу, остеопату или мануальному терапевту. Лишь высококвалифицированный врач сможет устранить корень проблемы. Также эксперт обращает внимание на важность правильной организации места для сна.

«Матрас должен быть полужестким, а подушка — ортопедической. Спать лучше всего либо на спине, либо на боку. На животе лежать не стоит, так как эта поза может привести к нарушению микроциркуляции в зоне позвоночника»,

— резюмировал врач.
Видео дня. Какая еда поможет восстановить печень
Комментарии 12
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение