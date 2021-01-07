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Ученые обнаружили неожиданный симптом рака 

Даня Виттиг 45 минут назад
Ученые обнаружили неожиданный симптом рака
Фото: depositphotos.com
Ученые из США провели исследование и выявили неочевидный симптом, который говорит о наличии рака. Оказывается, чрезмерная потливость может сигнализировать о развитии онкологии. Об этом сообщает издание Express.
По данным исследователей, потливость может свидетельствовать о лимфоме, лейкемии, раке костей и печени, а также о мезотелиоме. Усиливается этот симптом чаще всего по ночам, отмечают специалисты.
Уточняется, что гипергидроз появляется из-за того, что возникший рак начинает менять гормональный уровень. Таким образом, в организме происходят приливы и, как следствие, происходит процесс потоотделения.
В норме человек потеет при занятиях спортом, когда жарко или он испытывает стресс. Гипергидроз может появиться в связи с инфекционными болезнями либо после приема лекарственных препаратов, либо из-за естественных гормональных изменений, таких как беременность, менопауза или период полового созревания.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему люди потеют во сне.
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