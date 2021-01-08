Врачи из США выяснили, что означает покраснение языка

Специалисты американского Национального института сердца, легких и крови (NHLBI) выяснили, что гладкий, потолстевший и покрасневший язык может быть симптомом опасного заболевания. Об этом говорится на сайте NHLBI, передает РИА Новости

Оказалось, что покраснение языка может быть признаком дефицита витамина B12, нехватка которого повышает риск пернициозной анемии. Как отмечают специалисты, организм нуждается в витамине B12 для выработки здоровых эритроцитов и нормальной работы нервной системы.

Кроме того, дефицит этого витамина может привести к повреждению нервов и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов. «Вы можете чувствовать себя неустойчиво, терять равновесие и испытывать проблемы при ходьбе», — пишут специалисты.

Как отмечают эксперты, сильный дефицит витамина B12 может вызвать неврологические проблемы, такие как спутанность сознания, слабоумие, депрессия и потеря памяти. Другими симптомами могут быть тошнота и рвота, изжога, вздутие живота, запор или диарея, потеря аппетита и веса. При появлении признаков нехватки витамина необходимо обратиться за медицинской помощью.

Высоким содержанием витамина B12 обладают говядина, печень, птица и рыба, яйца, молоко, йогурт, сыр.