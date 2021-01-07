Как в советское время использовали марганцовку 

В советское время в медицине довольно часто применяли такие средства, как горчичники, банки, марганцовку и многие другие. «Рамблер» расскажет, для чего раньше использовали марганцовку, и так ли она была полезна.

Марганцовка, также известная как перманганат калия, — один из самых распространенных антисептиков. Это средство использовалось, как в народной, так и традиционной медицине. Чаще всего марганцовку применяли для обеззараживания ран. Также это средство считали эффективным при проблемах и расстройствах ЖКТ, отравлениях и расстройстве кишечника.

Еще перманганат калия помогал избавить ноги от потливости, подсушивая кожу. И этот же эффект способствовал довольно быстрому заживлению везикул при ветрянке. А ангину и воспаление десен лечили с помощью полосканий этим средством.

В свое время марганцовка активно применялась в педиатрии — специалисты рекомендовали всех младенцев в первые месяцы жизни купать в слабом растворе этого вещества.

На сегодняшний день найти и купить марганцовку в аптеках практически невозможно. Все дело в том, что вещество имеет способность воспламеняться даже при комнатной температуре и при соблюдении всех условий хранения.