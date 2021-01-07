Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Как в советское время использовали марганцовку 

Мария Грибова 1 час назад
Как в советское время использовали марганцовку
Фото: depositphotos.com
В советское время в медицине довольно часто применяли такие средства, как горчичники, банки, марганцовку и многие другие. «Рамблер» расскажет, для чего раньше использовали марганцовку, и так ли она была полезна.
Марганцовка, также известная как перманганат калия, — один из самых распространенных антисептиков. Это средство использовалось, как в народной, так и традиционной медицине. Чаще всего марганцовку применяли для обеззараживания ран. Также это средство считали эффективным при проблемах и расстройствах ЖКТ, отравлениях и расстройстве кишечника.
Еще перманганат калия помогал избавить ноги от потливости, подсушивая кожу. И этот же эффект способствовал довольно быстрому заживлению везикул при ветрянке. А ангину и воспаление десен лечили с помощью полосканий этим средством.
В свое время марганцовка активно применялась в педиатрии — специалисты рекомендовали всех младенцев в первые месяцы жизни купать в слабом растворе этого вещества.
На сегодняшний день найти и купить марганцовку в аптеках практически невозможно. Все дело в том, что вещество имеет способность воспламеняться даже при комнатной температуре и при соблюдении всех условий хранения.
Видео дня. Какая еда поможет восстановить печень
Комментарии 2
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение