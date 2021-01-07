Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Что будет, если съесть содержимое бумажного пакетика из обувной коробки 

Мария Грибова 10 часов назад
Что будет, если съесть бумажный пакетик из обувной коробки
Фото: depositphotos.com
Многие обращали внимание на бумажный пакетик с шариками в обувной коробке. «Рамблер» расскажет для чего он используется, и что произойдет, если съесть его содержимое.
Внутри бумажных пакетиков находится силикагель, а именно гранулированная форма диоксида кремния — соединения, образующегося при окислении данного неметалла.
В начале прошлого века, во время Первой мировой войны, силикагелем наполняли фильтры противогазов, а также в нем хранили лекарства при перевозке на фронт.
Содержимое пакетика с надписью «не есть» способно поглощать большое количество воды, около трети своего веса, не подвергается изменению формы или химическим реакциям.
Теперь вернемся к вопросу о том, что будет, если съесть несколько гранул. Известно, что силикагель нетоксичен и химически неактивен. Многие из тех, кто проглотил несколько гранул из пакетика, не сообщили о побочных эффектах. Однако все же это вещество может вызвать у человека сильное обезвоживание, но для этого недостаточно одного маленького пакетика.
А вдыхание пыли силикагеля способно вызвать болезнь легких — силикоз. К симптомам относят одышку, сухой кашель, боль в груди и лихорадку.
Видео дня. Какая еда поможет восстановить печень
Комментарии 4
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение