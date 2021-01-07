Что будет, если съесть бумажный пакетик из обувной коробки

Многие обращали внимание на бумажный пакетик с шариками в обувной коробке. «Рамблер» расскажет для чего он используется, и что произойдет, если съесть его содержимое.

Внутри бумажных пакетиков находится силикагель, а именно гранулированная форма диоксида кремния — соединения, образующегося при окислении данного неметалла.

В начале прошлого века, во время Первой мировой войны, силикагелем наполняли фильтры противогазов, а также в нем хранили лекарства при перевозке на фронт.

Содержимое пакетика с надписью «не есть» способно поглощать большое количество воды, около трети своего веса, не подвергается изменению формы или химическим реакциям.

Теперь вернемся к вопросу о том, что будет, если съесть несколько гранул. Известно, что силикагель нетоксичен и химически неактивен. Многие из тех, кто проглотил несколько гранул из пакетика, не сообщили о побочных эффектах. Однако все же это вещество может вызвать у человека сильное обезвоживание, но для этого недостаточно одного маленького пакетика.

А вдыхание пыли силикагеля способно вызвать болезнь легких — силикоз. К симптомам относят одышку, сухой кашель, боль в груди и лихорадку.