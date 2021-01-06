Чрезмерную потливость признали симптомом рака 

Чрезмерная потливость может сигнализировать об онкологическом заболевании, сообщает Express со ссылкой на американских специалистов.

При этом гипергидроз, в особенности в ночное время, характерен сразу для ряда диагнозов, таких как лимфома, карциноидные опухоли, лейкемия, мезотелиома, рак костей и рак печени. Данный симптом возникает из-за того, что заболевание меняет уровень гормонов, вызывая приливы.

Обычно для здорового человека повышенное потоотделение характерно в случаях, когда ему жарко, во время физических нагрузок, стресса. Гипергидроз может возникнуть в результате инфекционных болезней, в качестве побочного эффекта от приема некоторых лекарств, а также из-за естественных гормональных изменений (пубертатный период, беременность, менопауза).

Специалисты обращают внимание, что симптоматика может указывать на другие заболевания, в частности связанные с эндокринной системой. И если потливость не обусловлена ни одним из перечисленных факторов, следует пройти обследование у врача.