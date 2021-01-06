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Чрезмерную потливость признали симптомом рака 

РИА Новости 7 часов назад
Чрезмерную потливость признали симптомом рака
Фото: depositphotos.com
Чрезмерная потливость может сигнализировать об онкологическом заболевании, сообщает Express со ссылкой на американских специалистов.
При этом гипергидроз, в особенности в ночное время, характерен сразу для ряда диагнозов, таких как лимфома, карциноидные опухоли, лейкемия, мезотелиома, рак костей и рак печени. Данный симптом возникает из-за того, что заболевание меняет уровень гормонов, вызывая приливы.
Обычно для здорового человека повышенное потоотделение характерно в случаях, когда ему жарко, во время физических нагрузок, стресса. Гипергидроз может возникнуть в результате инфекционных болезней, в качестве побочного эффекта от приема некоторых лекарств, а также из-за естественных гормональных изменений (пубертатный период, беременность, менопауза).
Специалисты обращают внимание, что симптоматика может указывать на другие заболевания, в частности связанные с эндокринной системой. И если потливость не обусловлена ни одним из перечисленных факторов, следует пройти обследование у врача.
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