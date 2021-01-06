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Что делать при дистопии уретры, чтобы облегчить себе жизнь 

Катерина Саломе 7 часов назад
Что делать при дистопии уретры, чтобы облегчить себе жизнь
Фото: depositphotos.com
По статистике, от 50 до 90 процентов женщин хотя бы раз сталкивались с циститом. Это заболевание имеет разную природу возникновения. Например, оно может быть связано с проникновением в мочевой пузырь бактерий кишечной палочки или неправильным расположением уретры. «Рамблер» подробнее расскажет о втором варианте.
Дистопия наружного отверстия уретры или посткоитальный цистит — это рецидивирующий восходящий воспалительный процесс в нижних мочевых путях у женщин. Возникает он непосредственно после полового акта.

Причины

Основная причина — особенности строения и расположение мочеиспускательного канала (уретры). У женщин этот орган имеет более короткое и широкое строение, чем у мужчин. Это облегчает попадание патогенных микроорганизмов внутрь.
Кроме того, наружное отверстие уретры расположено близко к влагалищу и анусу. Сексуальные фрикции приводят к его смещению внутрь влагалища, что также способствует инфицированию и возникновению воспаления.
К дополнительным провоцирующим факторам относят:
  • ношение стрингов, а также синтетического тесного белья;
  • большое количество половых партнеров или частая их смена;
  • ненадлежащий гигиенический уход до и после секса;
  • наличие гинекологических заболеваний;
  • частое применение спермицидных контрацептивов;
  • интимная близость без достаточного количества естественной смазки.

Симптомы

Первые болезненные проявления появляются на следующий день после полового акта или спустя два дня. Иногда болезнь сопровождается редкими эпизодами и проходит самостоятельно, но в большинстве случаев цистит склонен к рецидивам. Для хронического течения характерно появление болезненных симптомов каждый раз после секса.
Симптомы заболевания могут быть такими:
  • частые позывы к мочеиспусканию;
  • моча выделяется маленькими порциями;
  • дискомфорт внизу живота;
  • боль, жжение во время похода в туалет.

Лечение

Обязательно проводится внешний осмотр. Иногда наружное отверстие уретры расположено ниже нормы, наблюдается его чрезмерная подвижность. Раньше проводили хирургическое вмешательство — транспозицию уретры. Достаточно травматичная операция. Сейчас научились правильно использовать специальные филлеры, которые вводят инъекционным способом для исправления конфигурации и расположения наружного отверстия уретры. При отсутствии аномального расположения или при его незначительной выраженности рекомендуется лекарственная терапия.
Важно: не заниматься самолечением. Лучше своевременно обратиться к специалисту. Лишь гинеколог и уролог смогут поставить правильный диагноз и выписать соответствующее лечение.
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