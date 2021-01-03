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Когда африканская «болезнь Х» придет в Россию 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Когда африканская «болезнь Х» придет в Россию
Фото: Вечерняя Москва
«Болезнь Х», обнаруженная в Конго, может попасть на территорию России, но вероятность того, что она распространится так же, как коронавирус, невелика: климат неподходящий. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Ранее микробиолог, первым обнаруживший Эболу, заявил о выявлении нового опасного вируса, который он уже назвал «болезнью Х». По словам медика, у его пациентки были зафиксированы симптомы геморрагической лихорадки, однако анализы на все известные заболевания оказались отрицательными. Микробиолог считает, что женщина может стать нулевым пациентом с новым вирусом.

— Вообще довольно странно называть эту пациентку «нулевой», — заметил Кондрахин. — Как правило, такого человека выявляют, когда уже есть ряд заболевших: цепочку раскручивают в обратную сторону и постепенно приходят к тому, кто заразился первым. Получается, были еще больные? Кроме того, «болезнь Х» необязательно должна оказаться чем-то принципиально новым — «мы не знаем очень многих болезней», из-за сходности их симптомов с другими вирусами, низкой летальности просто не обращаем на них внимания. Нет ничего проще, чем сейчас взять эту «болезнь Х», разложить на гены и посмотреть, к какому вирусу она относится.

Врач предположил, что, скорее всего, новая болезнь не так страшна, как о ней говорят: и Эбола, и чума, и даже холера все так же существуют, они не менее опасны, вопрос только в том, как и при каких условиях развиваются эти вирусы, насколько быстро заражают, как передаются.

— Пока рано судить, может ли «болезнь Х» принести нам какие-то серьезные проблемы. Надо ждать и наблюдать. Говоря же о том, попадет ли потенциально опасный вирус на территорию России, необходимо понимать, что вирусы любят определенные территории: одни прекрасно выживают в холоде, другим необходимы тепло, влажность. В Африке, к примеру, помимо климатических условий, есть еще и такие прекрасные, удобные переносчики, как насекомые. Если болезнь не передается от человека к человеку или передается только через кровь, то нам это особенно не грозит: потенциальные насекомые-переносчики до нас просто не долетят. А если и долетят, то замерзнут, — сказал эксперт.

В вопросе с вирусами по-настоящему опасной становится ситуация, когда какой-то из них обретает способность передаваться от человека к человеку, минуя посредников.

— Был, к примеру, птичий вирус. В нем не было ничего страшного, пока он не перешагнул черту и не научился передаваться людям, — напомнил врач. — Или чумка у собак — опасная болезнь, но для человека не страшна. Так же и здесь: необходимо понять, как передается «болезнь Х» и кто ее переносчик. Если мы подозреваем передачу от человека к человеку, то вероятность того, что так или иначе она попадет в Россию, высока. По причине постоянной миграции населения. Четырех часов в самолете достаточно, чтобы заболел весь салон. А есть ведь еще проверки в аэропорту, ожидание багажа, таможня и прочее.

Однако, по мнению Кондрахина, вероятность того, что «болезнь Х» задержится в России надолго и станет серьезной проблемой для страны, пока довольно невелика: для существования и распространения вирусу необходимы не только переносчики, но и подходящие климатические условия. Опасения же относительно нового заболевания вызваны скорее паникой из-за коронавируса.
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