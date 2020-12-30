Почему в организме возникают тромбы 

Тромбы могут возникать в любой части тела человека. Они образуются в венах и капиллярах, и на них стоит обращать внимание, так как в некоторых случаях они могут быть опасны и требуют постоянного наблюдения врача. "Рамблер" рассказывает, почему возникает тромбы и как это предотвратить.

Предотвратить развитие тромбоза можно только при регулярном наблюдении врача. Если вы находитесь в группе риска и ведете не совсем здоровый образ жизни или у вас есть сопутствующие хронические заболевания, необходимо проходить обследования и наблюдать за своим здоровьем у врача. При появлени тромба у человека появляются симптомы тромбоза: боли, онемение стоп, покраснение и посинение кожи. В некоторых случаях симптомы не такие явные, поэтому о тромбе может сообщить только профессиональное медицинское обследование. Человек может жить с тромбом и не знать об этом, но опасность заключается в том, что он может оторваться.

Нарушение кровотока

Застой крови или нарушение кровотока может возникнуть из-за травмы или болезни. К заболеваниям, из-за которых часто возникают тромбы, относятся разного рода аритмии и сердечная недостаточность. Кровь в организме человека может застояться из-за сидячего образа жизни, так как тело мало двигается, а кровь не может двигаться по организму в полной мере. В группе риска также находятся люди, перенесшие онкологические заболевания — из-за разрастания злокачественных опухолей сужаются сосуды, в которых застаивается кровь.

Нарушение свертываемости крови

Эта причина может появиться из-за генетики, то есть, если у ваших родителей есть такая проблема, то она может распространиться и на вас. Аутоиммунные заболевания также могут повлиять на свертываемость крови, среди них — энцефаломиелит, полиневрит, рассеянный склероз и другие. Операции на венах могут стать причиной нарушения свертываемости крови.

Повреждение эндотелия

Эндотелий — пласт клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов. Их повреждения могут произойти из-за хирургических вмешательств, травм или инфекций.