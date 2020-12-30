Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Стопкоронавирус.рф

Назван неочевидный признак рака легких 

Lenta.ru 4 часа назад
Назван неочевидный признак рака легких
Фото: Lenta.ru
Шишки или опухшие области в подмышечной впадине могут говорить о наличии рака легких, считает организация Cancer Research UK. Об этом пишет газета Express.
Там указали, что подобные неочевидные проявления, особенно в подмышках или на шее, могут говорить о том, что болезнь затронула лимфатические узлы. При этом в организации подчеркнули, что они могут увеличиваться и при инфекционных заболеваниях.
Как отмечает издание, в число менее распространенных симптомов рака легких также входят утолщение концевых фаланг пальцев, затрудненное глотание или боль при глотании, а также охриплость, отеки шеи или лица, постоянные боли в груди и плечах.
Ранее специалисты Центров лечения рака Америки раскрыли тревожные симптомы возможного рака легких, которые затрагивают глаза. Немелкоклеточный рак легкого часто начинается в бронхах, а затем распространяется на другие части организма и повреждает нервы. Таким образом, рак может вызвать синдром Горнера, заключающийся в поражении симпатической нервной системы и выражающийся опущением верхнего века, сужением зрачка, западанием глазного яблока, а также отсутствием потовыделения на пораженной стороне лица.
Видео дня. Какая еда поможет восстановить печень
Последние новости
Известный блогер составил рейтинг самых опасных городов России Известный блогер составил рейтинг самых опасных городов России Российская молодежка обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею Российская молодежка обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею В ВОЗ назвали цель коронавируса В ВОЗ назвали цель коронавируса
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение