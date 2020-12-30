Назван неочевидный признак рака легких 

Шишки или опухшие области в подмышечной впадине могут говорить о наличии рака легких, считает организация Cancer Research UK. Об этом пишет газета Express.

Там указали, что подобные неочевидные проявления, особенно в подмышках или на шее, могут говорить о том, что болезнь затронула лимфатические узлы. При этом в организации подчеркнули, что они могут увеличиваться и при инфекционных заболеваниях.

Как отмечает издание, в число менее распространенных симптомов рака легких также входят утолщение концевых фаланг пальцев, затрудненное глотание или боль при глотании, а также охриплость, отеки шеи или лица, постоянные боли в груди и плечах.