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Что делать, если дергается глаз 

Мария Грибова 2 часа назад
Что делать, если дергается глаз
Фото: depositphotos.com
Далеко не всегда простым усилием воли удается справиться с неумышленным движением век, повторяющимся каждые несколько секунд. «Рамблер» расскажет, из-за чего может дергаться глаз и что с делать с этим недугом.
Врачи называют сокращение круговой мышцы глаза миокимией века. И чаще всего причина этого заболевания не связана с офтальмологией.
Такое может случиться, например, из-за стресса или переутомления. Когда нервная система работает с перенапряжением, она пытается сообщить об этом различными способами, в том числе и нервным тиком. Также причина может скрывать в недостатке сна, чрезмерном употреблении алкоголя и кофеина. Что касается спиртных напитков, то они нарушают проводимость в нервных волокнах, что может привести к спазму мышц. А кофеин повышает чувствительность мышц, поэтому они резко реагируют даже на незначительные раздражители. Также дело может быть в неврологических заболеваниях. Если у ваших родственников есть нервный тик, велика вероятность, что вы с ним столкнетесь.
Чтобы решить проблему, надо понять, что ее вызвало. Например, снизить потребление алкоголя или кофеина, нормализовать сон, избегать стрессовых ситуаций или делать перерывы при длительной работе за компьютером.
Если же это не помогает, стоит обратить к специалисту, чтобы он поставил диагноз и решил проблему.
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