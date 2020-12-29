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Назван неочевидный симптом болезней сердца 

Даня Виттиг 6 часов назад
Назван неочевидный симптом болезней сердца
Фото: depositphotos.com
Специалисты Гарвардской медицинской школы назвали неожиданный симптом, говорящий о болезни сердца. По словам специалистов, запор может являться признаком сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Express.
По данным ученых, указанная проблема может быть ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний. При этом из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление. Оно и увеличивает риск развития ишемической болезни сердца.
Кроме того, в материале приводится исследование, в котором специалисты изучали вызванные запором прессорные реакции как триггеры нежелательных сердечно-сосудистых явлений.

"Изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать атеросклероз, повышение кровяного давления и сердечно-сосудистые заболевания", — предупредили ученые.

Напряжение при запоре также приводит к застойной сердечной недостаточности, аритмии, острой коронарной болезни и расслоении аорты.
Ранее "Рамблер" сообщал, как выявить заболевания сердца по лодыжкам.
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