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Россиянам назвали необходимые для новогодней ночи лекарства 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянам назвали необходимые для новогодней ночи лекарства
Фото: Lenta.ru
В новогоднюю ночь есть риск переедания, поэтому необходимо запастись ферментами для пищеварения и антигистаминными препаратами на случай аллергии. Такие лекарства россиянам назвал заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Георгий Введенский, передает агентство «Москва».
Введенский объяснил, что организм не всегда может справиться с большим объемом пищи.
Он добавил, что в аптечке должны быть препараты и средства для оказания первой помощи при травмах: средства для обеззараживания, повязки, бинты.
Ранее терапевт Людмила Лапа рассказала, что во время празднования Нового года надо иметь под рукой аспирин и сорбенты, чтобы не было лишней интоксикации и головной боли. Она добавила, что также стоит заготовить средства для разжижения крови, так как переедание сгущает ее и оказывает нагрузку на печень.
Диетолог Дарья Русакова рассказала, что замедлить опьянение и ослабить возможное похмелье можно, если разбавлять или запивать водой некоторые алкогольные напитки, в первую очередь шампанское и вино. Она объяснила, что вода считается хорошим растворителем и обладает мочегонным эффектом, а также выводит из организма вредные вещества. Русакова добавила, что можно заменить воду любым напитком без сахара и употреблять их в перерывах между приемами пищи. Медик подчеркнула, что запивать крепкий алкоголь неэффективно, его лучше правильно закусывать салатами, мясом, сыром и другой едой, богатой белками и жирами.
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Болезни и лекарства , Дарья Русакова , АГН "Москва"
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