Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Как понять, что у вас начинается артрит 

Даня Виттиг 6 часов назад
Как понять, что у вас начинается артрит
Фото: depositphotos.com
Под артритом обычно подразумевают поражение суставов воспалительного характера, а не конкретное заболевание. Он может быть как основным заболеванием, так и проявлением других болезней. "Рамблер" выяснил, как понять, что у вас начинается артрит.

Жесткость суставов

В основном, такая проблема наступает с возрастом и ощущается особенно остро после пробуждения или продолжительного нахождения в сидячем положении. Жесткостью суставов обычно называют ощущение трудности перемещения сустава или кажущейся потери диапазона движения сустава.

Боль

Болезненность и дискомфорт появляются при усилении воспаления в суставе. Причем боль может быть как постоянной (ноющей), так и временной (острой). В любом случае это ухудшает качество жизни человека.

Визуальные изменения

Покраснение, отек и повышение температуры — самые распространенные признаки воспаления суставов. Сюда же можно отнести показывание и онемение. Зачастую они указывают на развитие ревматоидного артрита, который повреждает кровеносные сосуды.

Симметрия симптомов

Один из наиболее узнаваемых симптомов ревматоидного артрита — его симметрия. В отличие от некоторых других форм поражения суставов, ревматоидный артрит, как правило, одинаково поражает обе стороны тела. Обычно он возникает в одних и тех же суставах как на правой, так и на левой руке или ноге.

Ревматоидные узелки

Зачастую при возникновении артрита под кожей появляются бугорки, которые называются ревматоидными узелками. При обнаружении таковых необходимо срочно обратиться к врачу.
Видео дня. Что такое новогодний панкреатит
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение