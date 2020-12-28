Под артритом обычно подразумевают поражение суставов воспалительного характера, а не конкретное заболевание. Он может быть как основным заболеванием, так и проявлением других болезней. "Рамблер" выяснил, как понять, что у вас начинается артрит.

Жесткость суставов

В основном, такая проблема наступает с возрастом и ощущается особенно остро после пробуждения или продолжительного нахождения в сидячем положении. Жесткостью суставов обычно называют ощущение трудности перемещения сустава или кажущейся потери диапазона движения сустава.

Боль

Болезненность и дискомфорт появляются при усилении воспаления в суставе. Причем боль может быть как постоянной (ноющей), так и временной (острой). В любом случае это ухудшает качество жизни человека.

Визуальные изменения

Покраснение, отек и повышение температуры — самые распространенные признаки воспаления суставов. Сюда же можно отнести показывание и онемение. Зачастую они указывают на развитие ревматоидного артрита, который повреждает кровеносные сосуды.

Симметрия симптомов

Один из наиболее узнаваемых симптомов ревматоидного артрита — его симметрия. В отличие от некоторых других форм поражения суставов, ревматоидный артрит, как правило, одинаково поражает обе стороны тела. Обычно он возникает в одних и тех же суставах как на правой, так и на левой руке или ноге.

Ревматоидные узелки

Зачастую при возникновении артрита под кожей появляются бугорки, которые называются ревматоидными узелками. При обнаружении таковых необходимо срочно обратиться к врачу.