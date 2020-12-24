Потемнение ногтей на ногах — «профессиональная болезнь» марафонцев, триатлетов и трейлраннеров. "Рамблер" расскажет о ее причинах и методах профилактики.

Почему у спортсменов чернеют ногти

Причина потемнения ногтей — стрессовые циклические нагрузки: во время бега ногти на ногах ударяются о верхнюю часть обуви, вызывая микротравмы. Другой вариант — сопровождающаяся болью подногтевая гематома вследствие разового удара (если, например, человек налетел на камень). В обоих случаях темное пятно под ногтевой пластиной — это запекшаяся кровь из поврежденных капилляров.

К появлению проблемы черного ногтя также могут привести причины анатомического характера. Например, если от природы пальцы на ногах слегка подвернуты вниз, при беге человек будет испытывать большую нагрузку на ногтевые пластины. То же самое касается и приподнятых пальцев, которым приходится упираться в верхнюю часть обуви.

Профилактика

Правильно подбирать обувь — она должна соответствовать и по размеру, и в ширину. Это значит, что между самым длинным пальцем и краем кроссовка должно оставаться пространство — пальцы не должны упираться.

Крепко шнуровать обувь. Это предотвратит излишнее перемещение стопы к носку кроссовка при беге.

Делать педикюр. Если ноготь выступает за кончик пальца, он легко собьется.

Следить за техникой бега. Если постоянно «втыкаться» носком в землю, то даже самая правильная обувь не спасет.

Использовать пластырь перед стартом. Заклеивать им проблемные места (прежде всего ногти на больших и указательных пальцах). На 100% это не спасет, но ногти пострадают меньше.

Сохранять ноги сухими. Влажные ногти особенно уязвимы: поэтому стоит приобрести носки, которые хорошо выводят влагу.