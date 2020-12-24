Неуловимые симптомы волчанки, о которых важно знать 

Волчанка неспроста считается одним из самых опасных аутоиммунных заболеваний. Все дело в том, что ее довольно сложно диагностировать, потому что пациенты нередко игнорируют симптомы недуга. Подробнее о том, какие признаки болезни должны вас насторожить, — в материале "Рамблера".

Изменение веса

Болезнь нередко негативным образом воздействует на щитовидную железу, из-за чего она производит гормоны либо медленнее, либо, напротив, активнее. А это так или иначе отражается на весе.

Сыпь на лице

В XIX веке волчанку именовали "болезнью бабочки" из-за того, что у пациентов под воздействием солнечного света проявлялась красная сыпь на щеках и носу, напоминающая крылья бабочки. Сыпь от волчанки может сохраняться на коже долгое время после того, как вы спрячетесь от солнца.

Выпадение волос

В той или иной степени волосы выпадают почти у каждого человека. Однако, если на вашей расческе остаются целые пряди, а волосы стали гораздо тоньше, это также может сигнализировать о волчанке.

Боли в груди

Волчанка нередко провоцирует отеки по всему телу, в частности в области сердца и легких, из-за чего пациенты могут чувствовать постоянную ноющую боль в груди.