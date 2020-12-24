Как распознать белую горячку

Белой горячкой именуется психическое расстройство, которое встречается у некоторых людей с алкоголизмом. "Белочке" подвержены люди с IV стадией алкоголизма, которых постоянно тянет к спиртному, и они не могут себя контролировать.

Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

галлюцинации

боль в груди

спутанность сознания

обезвоживание

тремор

возбужденное состояние

повышенная температура

тошнота или рвота

повышенное давление

учащенное сердцебиение

судороги

боль в животе

сонливость

бледная кожа

нарушение мышечного тонуса Как правило, белая горячка появляется спустя 2-4 дня после внезапного выхода из запоя. Но порой это происходит и позже. Необходимо срочно вызывать скорую, если у вас или у ваших знакомых проявились следующие симптомы:

В первую очередь белая горячка опасна тем, что она способна привести к смерти. Порядка 8% с "белочкой" умирают. В иных случаях это состояние чревато серьезными проблемами со здоровьем, в числе которых дыхательная недостаточность и аритмия.

Диагностировать отклонение может только нарколог. Для этого специалист должен взять анализ крови, провести токсикологический скрининг, а также провести электрокардиографию и электроэнцефалограмму.