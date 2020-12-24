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Как распознать белую горячку, и какие симптомы должны насторожить 

Мира Маркина 3 часа назад
Как распознать белую горячку
Фото: depositphotos.com
Белой горячкой именуется психическое расстройство, которое встречается у некоторых людей с алкоголизмом. "Белочке" подвержены люди с IV стадией алкоголизма, которых постоянно тянет к спиртному, и они не могут себя контролировать.
Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Как правило, белая горячка появляется спустя 2-4 дня после внезапного выхода из запоя. Но порой это происходит и позже. Необходимо срочно вызывать скорую, если у вас или у ваших знакомых проявились следующие симптомы:
  • галлюцинации
  • боль в груди
  • спутанность сознания
  • обезвоживание
  • тремор
  • возбужденное состояние
  • повышенная температура
  • тошнота или рвота
  • повышенное давление
  • учащенное сердцебиение
  • судороги
  • боль в животе
  • сонливость
  • бледная кожа
  • нарушение мышечного тонуса
В первую очередь белая горячка опасна тем, что она способна привести к смерти. Порядка 8% с "белочкой" умирают. В иных случаях это состояние чревато серьезными проблемами со здоровьем, в числе которых дыхательная недостаточность и аритмия.
Диагностировать отклонение может только нарколог. Для этого специалист должен взять анализ крови, провести токсикологический скрининг, а также провести электрокардиографию и электроэнцефалограмму.
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