Что такое симптом барабанных палочек и чем он опасен 

Возможно, вы никогда не слышали об этом симптоме, который иначе называют еще «пальцами Гиппократа». При этом стоит отметить, что у самого древнегреческого врачевателя этого симптома не было, просто он был первым, кто его описал. О том, что же это такое и при чем здесь барабанные палочки, читайте в материале «Рамблера».

Распознать у себя симптом барабанных палочек довольно легко: если вы заметили, что кончики ваших пальцев стали заметно более утолщены, чем остальные части пальцев, а ногти как бы выступают над фалангами, знайте, это тот самый симптом. По форме пальцы начинают напоминать барабанные палочки (отсюда, собственно, и название) и выглядят, откровенно говоря не слишком привлекательно.

Но дело даже не в эстетике. Симптом барабанных палочек, который сам по себе болезнью не является, может быть признаком серьезных заболеваний. Этот симптом может возникнуть при различных болезнях сердца (эндокардид, пороки сердца и пр.), заболеваниях легких (туберкулез, кистозный фиброз, обструктивная болезнь легких, рак легких и др.), нарушениях работы желудочно-кишечного тракта (язвенный колит, цирроз, болезнь Крона и т.д.).

Заметив у себя симптом барабанных палочек, ставить себе диагноз самому не стоит, необходимо сразу же обратиться к специалисту и пройти полное обследование, чтобы выявить точную причину появления утолщения на кончиках пальцев.