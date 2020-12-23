Профилактика тромбоза может предотвратить формирование сгустков крови, которые располагаются на стенке сосудов, а затем растут в размерах. "Рамблер" выяснил, как предотвратить появление тромбов.

Сгустки мешают нормальному току крови в организме. Если не лечиться, то появится воспаление, частичка тромба может отрываться, и тогда она будет циркулировать с током крови. Это опасно тем, что тромб может закупорить просвет вены, артерии или капилляра. Зачастую такая ситуация приводит к летальному исходу.

Особенное внимание на здоровье необходимо обратить мужчинам от 40 лет, женщинам во время менопаузы, людям с ожирением, пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, а также больных варикозом и людям после операций. Также опасаться стоит всем, кто имеет алкогольную или никотиновую зависимость, мало двигается и испытывает постоянный стресс. В общем, список достаточно широкий.

Занятия физкультурой, отказ от употребления никотина и алкоголя для улучшения состава крови, отказ от тесной одежды и обуви, смена позы во время работы, ношение компрессионных чулок в самолете, защита от жары или холода и соблюдение диеты помогут сократить риск возникновения тромбов.

Также существует медикаментозный способ профилактики, которая обычно подразумевает использование антикоагулянтов, биофлавоноидов, антиагрегантов, витамина B12, B6, никотиновой и фолиевой кислоты. Однако все препараты должен назначать врач.