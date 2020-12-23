Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Стопкоронавирус.рф

Как предотвратить появление тромбов 

Даня Виттиг 7 часов назад
Как предотвратить появление тромбов
Фото: depositphotos.com
Профилактика тромбоза может предотвратить формирование сгустков крови, которые располагаются на стенке сосудов, а затем растут в размерах. "Рамблер" выяснил, как предотвратить появление тромбов.
Сгустки мешают нормальному току крови в организме. Если не лечиться, то появится воспаление, частичка тромба может отрываться, и тогда она будет циркулировать с током крови. Это опасно тем, что тромб может закупорить просвет вены, артерии или капилляра. Зачастую такая ситуация приводит к летальному исходу.
Особенное внимание на здоровье необходимо обратить мужчинам от 40 лет, женщинам во время менопаузы, людям с ожирением, пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, а также больных варикозом и людям после операций. Также опасаться стоит всем, кто имеет алкогольную или никотиновую зависимость, мало двигается и испытывает постоянный стресс. В общем, список достаточно широкий.
Занятия физкультурой, отказ от употребления никотина и алкоголя для улучшения состава крови, отказ от тесной одежды и обуви, смена позы во время работы, ношение компрессионных чулок в самолете, защита от жары или холода и соблюдение диеты помогут сократить риск возникновения тромбов.
Также существует медикаментозный способ профилактики, которая обычно подразумевает использование антикоагулянтов, биофлавоноидов, антиагрегантов, витамина B12, B6, никотиновой и фолиевой кислоты. Однако все препараты должен назначать врач.
Видео дня. Появилось видео с производства вакцины от коронавируса
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение