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О каких болезнях говорят лопнувшие капилляры 

Даня Виттиг 8 часов назад
О каких болезнях говорят лопнувшие капилляры
Фото: depositphotos.com
Чаще всего капилляры лопаются в глазах, на лице, ногах и руках и вызывают тревогу. "Рамблер" выяснил, о чем нам должны сообщить лопнувшие капилляры.
Самые распространенные предпосылки к разрыву капилляров — это перегрузка, травмы и гормональный сбой. Очень часто подобное происходит со спортсменами и пожилыми людьми.
Если разрыв произошел всего раз, паниковать не стоит. Скорее всего, сказалось переутомление и в течение недели покраснение должно сойти. Но если капилляры лопаются чаще и болят, необходимо проконсультироваться с врачом.
Повышенное артериальное давление автоматически повышает давление и в мельчайших сосудах, от чего они также начинают страдать. Гипертоникам особенно важно следить за кожей, чтобы отмечать скачки давления. Таким людям надо строго соблюдать режим приема лекарств и не отказываться от лечения.
В некоторых случаях могут обладать патологической ломкостью и реагировать даже на перемену погоды. Также ломкость капилляров провоцирует нехватка витаминов С или Р, однако существуют и более серьезные причины. Например, цирроз печени, киста, последствия аборта, климакс, роды, гормональное лечение, инсульт и инфаркт.
Если кровеносные сосуды на коже уже лопнули, то полностью удалить их в домашних условиях нереально, необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причину их возникновения. После лечения восстановится эстетический вид поможет лазерная процедура.
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