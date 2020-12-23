О каких болезнях говорят лопнувшие капилляры 

Чаще всего капилляры лопаются в глазах, на лице, ногах и руках и вызывают тревогу. "Рамблер" выяснил, о чем нам должны сообщить лопнувшие капилляры.

Самые распространенные предпосылки к разрыву капилляров — это перегрузка, травмы и гормональный сбой. Очень часто подобное происходит со спортсменами и пожилыми людьми.

Если разрыв произошел всего раз, паниковать не стоит. Скорее всего, сказалось переутомление и в течение недели покраснение должно сойти. Но если капилляры лопаются чаще и болят, необходимо проконсультироваться с врачом.

Повышенное артериальное давление автоматически повышает давление и в мельчайших сосудах, от чего они также начинают страдать. Гипертоникам особенно важно следить за кожей, чтобы отмечать скачки давления. Таким людям надо строго соблюдать режим приема лекарств и не отказываться от лечения.

В некоторых случаях могут обладать патологической ломкостью и реагировать даже на перемену погоды. Также ломкость капилляров провоцирует нехватка витаминов С или Р, однако существуют и более серьезные причины. Например, цирроз печени, киста, последствия аборта, климакс, роды, гормональное лечение, инсульт и инфаркт.

Если кровеносные сосуды на коже уже лопнули, то полностью удалить их в домашних условиях нереально, необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причину их возникновения. После лечения восстановится эстетический вид поможет лазерная процедура.