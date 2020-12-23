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Врач дал советы людям с повышенной чувствительностью к холоду 

Мира Маркина 5 часов назад
Врач дал советы людям с чувствительностью к холоду
Фото: depositphotos.com
В беседе с радио Sputnik терапевт Филипп Кузьменко рассказал, стоит ли беспокоиться о своем здоровье людям с повышенной чувствительностью к холоду.
По словам эксперта, такая особенность организма — не редкость. Зачастую она не является симптомом какого-то заболевания. Однако существует исключение из этого правила, — это нарушение щитовидной железы. При данном недуге люди нередко беспричинно начинают мерзнуть, но не это беспокоит их больше всего:

"Человека с проблемами с щитовидной железой в первую очередь будут волновать другие вопросы. Если мы говорим о гипофункции щитовидной железы, то там большое количество симптомов, главным из которых является чудовищная вялость и сонливость. Если такие вещи человека начали беспокоить, то это повод обратиться к врачу. Такое происходит не очень часто. Если есть патология, то мы лечим щитовидную железу, а не мерзлявость".

Медик также добавил, что для выявления проблем с щитовидной железой существует специальный тест. Если он дал отрицательный результат, то все дело не в патологии, а в индивидуальной особенности организма. В таком случае эксперт посоветовал теплее одеваться и начать закаляться:

"Это не дает стопроцентного эффекта и это временно, но пока вы закаляетесь, вы холодную температуру будете переносить легче. Когда перестанете, тогда все вернется на круги своя. Каких-то средств кроме утепления и горячих напитков нет".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему у вас мерзнут руки.
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Болезни и лекарства , ИА Sputnik
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