Врач дал советы людям с чувствительностью к холоду

В беседе с радио Sputnik терапевт Филипп Кузьменко рассказал, стоит ли беспокоиться о своем здоровье людям с повышенной чувствительностью к холоду.

По словам эксперта, такая особенность организма — не редкость. Зачастую она не является симптомом какого-то заболевания. Однако существует исключение из этого правила, — это нарушение щитовидной железы. При данном недуге люди нередко беспричинно начинают мерзнуть, но не это беспокоит их больше всего:

"Человека с проблемами с щитовидной железой в первую очередь будут волновать другие вопросы. Если мы говорим о гипофункции щитовидной железы, то там большое количество симптомов, главным из которых является чудовищная вялость и сонливость. Если такие вещи человека начали беспокоить, то это повод обратиться к врачу. Такое происходит не очень часто. Если есть патология, то мы лечим щитовидную железу, а не мерзлявость".

Медик также добавил, что для выявления проблем с щитовидной железой существует специальный тест. Если он дал отрицательный результат, то все дело не в патологии, а в индивидуальной особенности организма. В таком случае эксперт посоветовал теплее одеваться и начать закаляться: