Что известно про российскую вакцину от ВИЧ 

Все новости на карте

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — одна из серьезнейших проблем мирового здравоохранения. Инфекция поражает иммунную систему и при отсутствии терапии вызывает более тяжелое состояние — синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Последние десятилетия ее разрабатывают ученые всего мира. Однако вирус постоянно мутирует, и попытки борьбы с ним оказываются неудачными. 18 декабря появились новости , что российская вакцина от ВИЧ способна вырабатывать антитела к вирусу. После двукратной вакцинации они появились у 100% добровольцев. Такие результаты показала первая фаза клинических испытаний.

Как выяснил "Рамблер", препарат разработан научным центром Роспотребнадзора "Вектор", который сейчас занимается вакциной от коронавируса. Это усовершенствованный вариант испытанной в 2011 году вакцины "КомбиВИЧвак". По заявлению разработчиков, активность вырабатываемых антител стала в десять раз выше. Однако полную эффективность вакцины покажет только третья фаза испытаний.

Вакцина полиэпитопна. В ее состав входят фрагменты основных вирусных белков, консервативные для трех субтипов ВИЧ-1 (А, В и С).

Клинические испытания будут продолжаться до конца 2021 года. Их проводят на 240 добровольцах в двух медицинских учреждениях Новосибирской области.