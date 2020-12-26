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Стопкоронавирус.рф

Что известно про российскую вакцину от ВИЧ 

Анна Арсеньева 1 час назад
Что известно про российскую вакцину от ВИЧ
Фото: depositphotos.com
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — одна из серьезнейших проблем мирового здравоохранения. Инфекция поражает иммунную систему и при отсутствии терапии вызывает более тяжелое состояние — синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
Согласно опубликованным на сайте ВОЗ данным на конец 2019 года, с инфекцией живут около 38 миллионов человек. В России, по состоянию на 30 сентября этого года, зарегистрировано 1 476 023 пациента с подтвержденным диагнозом, из них более 370 тысяч умерли. По словам главного внештатного специалиста по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексея Мазуса, страна вышла на плато, но добиться показателей ниже не выходит: нужна вакцина.
Последние десятилетия ее разрабатывают ученые всего мира. Однако вирус постоянно мутирует, и попытки борьбы с ним оказываются неудачными. 18 декабря появились новости, что российская вакцина от ВИЧ способна вырабатывать антитела к вирусу. После двукратной вакцинации они появились у 100% добровольцев. Такие результаты показала первая фаза клинических испытаний.
Как выяснил "Рамблер", препарат разработан научным центром Роспотребнадзора "Вектор", который сейчас занимается вакциной от коронавируса. Это усовершенствованный вариант испытанной в 2011 году вакцины "КомбиВИЧвак". По заявлению разработчиков, активность вырабатываемых антител стала в десять раз выше. Однако полную эффективность вакцины покажет только третья фаза испытаний.
Вакцина полиэпитопна. В ее состав входят фрагменты основных вирусных белков, консервативные для трех субтипов ВИЧ-1 (А, В и С).
Клинические испытания будут продолжаться до конца 2021 года. Их проводят на 240 добровольцах в двух медицинских учреждениях Новосибирской области.
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Болезни и лекарства , Роспотребнадзор
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