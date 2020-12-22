«Скрытые» симптомы лейкоза, которые упускают даже врачи 

Каждый год по всему миру жертвами лейкоза становятся 200 тысяч человек. Еще 30 лет назад выживаемость при данном недуге составляла 8%. За минувшие годы статистика улучшилась, но незначительно. Одна из ключевых опасностей лейкоза состоит в том, что болезнь очень трудно выявить на ранней стадии. Нередко пациенты игнорируют симптомы и не обращаются за помощью к специалисту.

Подробнее о том, какие признаки лейкоза подчас пропускают даже медики, — в материале "Рамблера".

Сильное и необъяснимое кровотечение

Как правило, при лейкозе даже самые небольшие раны кровоточат слишком сильно. Кроме того, порой возникают и вовсе совершенно необъяснимые кровотечения.

Внезапные синяки и гематомы

Один из распространенных симптомов развивающейся лейкемии — необъяснимые синяки на теле. Причина такого поведения тела заключается в низком уровне тромбоцитов в организме. Подчас гематомы могут быть обусловлены и другими недугами, например, диабетом. Однако пациенту так или иначе стоит обратиться за консультацией к врачу и сдать необходимые анализы.

Увеличение лимфатических узлов

В лимфоузлах находятся лейкоциты, которые помогают организму бороться с инфекцией. Если же они опухают, но других симптомов вирусной и бактериальной инфекции у вас не наблюдается (боль в ушах, горле и др.), это может свидетельствовать о раке крови, который развивается в лимфоузлах.