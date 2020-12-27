Симптомы, которые указывают на проблемы с почками 

Почки выполняют в организме жизненно-важные функции, среди которых вывод токсинов и контроль состава крови. Именно они помогают перекачивать кровь и отправляют ее к органам, чтобы они нормально функционировали. Если на почки идет слишком серьезная нагрузка, то они могут некачественно выполнять свою работу, что приводит ко многим болезням. "Рамблер" рассказывает, какие симптомы говорят о проблемах с почками.

Отеки на лице

Отеки от болезней почек чаще всего проявляются на лице, также могут быть заметны на конечностях. Они появляются очень быстро после начала болезни и лучше всего заметны по утрам. Это связано с затруднением выделения больными почками солей и воды. Дело в том, что орган оставляет часть воды в организме, а она преобразуется в отеки. Кроме того, при болезнях почек белок выводится из организма через этот орган, что тоже способствует задержке воды в организме.

Частое мочеиспускание

Частые походы в туалет могут быть тоже связаны с болезнями почек. Это происходит из-за того, что почки плохо функционируют и не оставляют жидкости в организме — симптом, обратный отекам. Вместе с этим у человека наблюдается обезвоживание, застаивается соль и появляются камни.

Боли в области поясницы

При острых воспалениях и новообразованиях у людей могут возникать ноющие или режущие боли в пояснице. Чаще всего они усиливаются при движении и могут наблюдаться с одной стороны или с двух. Сначала человека могут беспокоить боли в этом участке, но с развитием болезни они начинают отдавать в бедро или пах.

Повышение температуры

У людей с болезнями почек чаще всего наблюдается общая интоксикация организма, которая включает в себя температуру и слабость. Из-за этого болезни почек диагностируют не сразу, так как самые первые симптомы похожи на обычную простуду. Однако это происходит из-за изменений в составе крови. Дело в том, что почки фильтруют кровь и не дают токсинам просачиваться через них, а, если они функционируют неправильно, начинается интоксикация.