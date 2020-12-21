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Назван продукт для борьбы с гипертонией 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Чеснок является естественным средством для нормализации артериального давления, пишет Express со ссылкой на британских специалистов.
Отмечается, что пищевые добавки с чесноком демонстрируют ту же эффективность, что и стандартные препараты для лечения гипертонии, но при этом почти не имеют побочных эффектов. В среднем употребление 188-2400 миллиграммов чесночного порошка в день в течение 8–12 недель снижает систолическое и диастолическое артериальное давление (верхнее и нижнее значения) на 6,7 и 4,8 миллиметра ртутного столба соответственно
При этом отмечается, что эффект от употребления чеснока оказывается наиболее сильным при повышенном артериальном давлении и менее существенным в случаях, когда этот показатель находится в пределах нормы. Таким образом, продукт не будет негативно влиять на организм в случае отсутствия гипертонии.
Специалисты также рекомендуют сочетать употребление чеснока с другими способами нормализации давления, такими как снижение содержания соли в пище и регулярные физические упражнения.
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