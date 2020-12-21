Названы три шага для защиты от инсульта и инфаркта 

Немецкий ученый, врач Дитрих Гренемейер перечислил три меры, позволяющие избежать инсульта, диабета и других заболеваний, которые могут быть вызваны закупоркой сосудов.
"Артерии закупориваются, когда маленькие кровяные бляшки прилипают к воспаленной ткани, и на них откладывается жир",
— объяснил Гренемейер в беседе с FOCUS.
Он добавил, что этот процесс вызывает атеросклероз, что может в будущем вызвать инфаркт или инсульт.
Чтобы предотвратить атеросклероз, а заодно и другие проблемы с сосудами, ученый призывает регулярно заниматься спортом. По его словам, необходим хотя бы один час физической нагрузки каждый день.
Во-вторых, необходимо придерживаться здорового питания. Врач порекомендовал минимизировать потребление алкоголя и сахара, а вместо этого отдать предпочтение овощам и нежирной пище.
Третий шаг — избегать стресса, страхов и переживаний.