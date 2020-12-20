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Как распознать рак позвоночника на ранней стадии 

Катерина Саломе 5 часов назад
Как распознать рак позвоночника на ранней стадии
Фото: depositphotos.com
Рак позвоночника характеризуется развитием опухоли в спинном мозге. Он поддается лечению только в том случае, если успеть его вовремя диагностировать. «Рамблер» расскажет, как распознать это онкологическое заболевание на ранней стадии.

Симптомы

Опасность подстерегает в том, что рак на ранних стадиях имеет размытую клиническую картину. Объясняется это тем, что на первых этапах опухоль выделяет токсины, частично нейтрализующие болевые ощущения. Поэтому человек не может точно понять, какой тип боли, когда она возникает. Но все же стоит знать основные симптомы:
  • сильная боль в месте локализации опухоли;
  • неприятные ощущения в поясничном отделе и ногах из-за повреждения нервных корешков;
  • постоянное ощущение слабости, упадок сил;
  • нарушение дыхательной функции;
  • незначительные изменения формы позвоночника;
  • поражение головного мозга, если опухоль локализуется в шейном отделе.
  • потеря чувствительности нижних и верхних конечностей;
  • позывы к частому опорожнению, недержание;
  • частые мышечные спазмы, которые распространяются по всему организму;
  • резкая потеря веса.
Нередко боли, появляющиеся в позвоночнике, пациент принимает за ревматизм и остеохондроз. Учитывая то, что у рака позвоночника симптомы идентичны иным распространенным заболеваниям, следует в целях профилактики пройти полный осмотр при появлении болей в спине. Особенно тогда, когда дискомфорт и неприятные ощущения присутствуют регулярно или постоянно.
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