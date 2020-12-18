Врач дала советы, какие продукты нужно исключить при головной боли 

Невролог Юля Покровская дала советы, какие продукты нужно исключить при головной боли, в беседе с Nation News

— В профилактике головных болей важен здоровый образ жизни в целом, который подразумевает рацион с добавлением овощей. Также есть список продуктов, которые нужно избегать при мигрени. Это, в первую очередь, алкоголь, особенно красное вино, коньяк, китайская еда с большим количеством приправ, шоколад, — считает Покровская.

Врач также рекомендует отказаться при головных болях от сухофруктов и консервированной еды. Людям, часто страдающим мигренями, невролог советует вести дневник питания. Это поможет отследить влияние конкретного продукта на течение головной боли, а потом, при необходимости, исключить продукт из рациона питания.