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Врач дала советы, какие продукты нужно исключить при головной боли 

Вечерняя Москва и ещё 1 3 часа назад
Врач дала советы, какие продукты нужно исключить при головной боли
Фото: Вечерняя Москва
Невролог Юля Покровская дала советы, какие продукты нужно исключить при головной боли, в беседе с Nation News.
— В профилактике головных болей важен здоровый образ жизни в целом, который подразумевает рацион с добавлением овощей. Также есть список продуктов, которые нужно избегать при мигрени. Это, в первую очередь, алкоголь, особенно красное вино, коньяк, китайская еда с большим количеством приправ, шоколад, — считает Покровская.
Врач также рекомендует отказаться при головных болях от сухофруктов и консервированной еды. Людям, часто страдающим мигренями, невролог советует вести дневник питания. Это поможет отследить влияние конкретного продукта на течение головной боли, а потом, при необходимости, исключить продукт из рациона питания.
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