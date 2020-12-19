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«Роль врача становится ничтожной»: иммунолог высказался об отношении к докторам 

Анна Арсеньева 2 часа назад
«Роль врача становится ничтожной»
Фото: РИА Новости
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов на своей странице в Facebook высказался об отношении к докторам в современном мире. По его словам, престиж профессии упал "ниже плинтуса". "Рамблер" делится мнением медика.
Как написал Жемчугов, до середины XX века медицина была "медициной личностей":

"В каждой области появлялись корифеи, гении, устанавливавшие — правила и нормы […] Бильрот, Кох, Пирогов, Листер, Пастер, Мечников, Павлов, Уотсон и Крик, можно долго перечислять. […] Учеба врачей состояла в изучении мирового опыта и обязательно — отдельных "случаев", редко встречающихся особенностей болезни у конкретного человека" (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Сейчас же, по мнению иммунолога, роль личности врача минимальна и заменена "статистикой больших чисел", то есть "доказательной медициной". Это связано с тем, что во второй половине XX века появился "двойной слепой метод клинических исследований лекарств". Медики стали назначать всем стандартное лечение, исходя из проведенных на тысячах пациентах испытаний и не учитывая индивидуальные особенности больных. Не согласившиеся с этим стали "неправильными врачами".

"Деятельность врача фактически лишается персонифицированности и индивидуальности. И из этого следует главное — реальный "выстрел в собственную ногу" — роль врача — становится ничтожной! Он должен назначить стандартные анализы, и выдать стандартное лечение в зависимости от результатов анализов".

Это повлияло и на восприятие медиков общественностью:

"Отношение к врачам, если уточнить — терапевтических специальностей — становится унизительно презрительным, как к диспетчеру — направившему к узким специалистам. А сужение специальностей — усиливает оболванивание народа и врачебного сообщества. Еще остается престиж хирургов, офтальмологов, ортопедов, гинекологов — там, где есть элемент ремесленничества. Но престиж мыслящих специальностей без использования сложных тех средств — становится ниже плинтуса".

Также на отношении к медикам сказалась появившаяся возможность купить все препараты в аптеках:

"Свободная продажа лекарств вгоняет еще один гвоздь в крышку гроба врачей — они совсем не нужны, лечат аптекари", — добавил Жемчугов.

При этом врач понадеялся, что ситуация изменится в ближайшее время:

"Уверен: скоро мы вернемся к такому подходу — медицина и врачевание — искусство, успешность доктора определяется его образованием, культурой, интеллектом и опытом".

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Болезни и лекарства , Владислав Жемчугов
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