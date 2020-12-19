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Раскрыт еще один неожиданный способ продлить жизнь 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Ученые заявили, что пение продлевает жизнь
Фото: Lenta.ru
Британские ученые из Йельского университета провели исследование совместно с коллегами из Гарварда и раскрыли еще один неожиданный способ продлить жизнь человека. Об этом пишет Express.
По их данным, пение благотворно влияет на здоровье и улучшает психическое и физическое состояние. В связи с этим исследователи заявили, что это занятие способствует увеличению продолжительности жизни.
Кроме того, пение снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Также этот процесс благотворно влияет на мозг, поскольку обеспечивает поступление большего объема кислорода. Благодаря этому методу также можно снизить кровяное давление и предотвратить симптомы депрессии или же устранить их.
Утверждается, что, когда человек исполняет любимые песни, в его организме выделяются эндорфины — они же повышают настроение, и люди чувствуют себя счастливее. При этом, отмечают специалисты, никакие вокальные способности не важны, так как пение в любом его исполнении положительно влияет на общее состояние.
В октябре ученые Норвежского университета естественных и технических наук раскрыли, что интенсивные тренировки в течение пяти лет являются эффективным способом улучшить здоровье, повысить качество жизни и замедлить старение.
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Болезни и лекарства , Гарвардский университет
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