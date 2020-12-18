Признаки астмы, которые нельзя игнорировать 

Астма может быть врожденной и приобретенной. Вторая начинается с легкой болезни и может сопровождаться небольшой одышкой. Однако не все сразу же обращают внимание на новые симптомы, поэтому запускают болезнь, а она, тем временем, переходит в более тяжелые стадии. "Рамблер" рассказывает, на какие симптомы нужно обратить внимание, чтобы не запустить астму.

Астма могут болеть и взрослые, и дети. Заболевание может быть обусловлено генетической предрасположенностью, заболеванием дыхательных путей, аллергией, а также курением и лишним весом.

Симптомы астмы могут проявляться в легкой или тяжелой форме, в зависимости от их длительности. Некоторые из них длятся несколько минут, а другие могут доставлять неудобства на протяжении нескольких суток, если не купировать симптомы. На более поздних стадиях могут проявиться приступы астмы — момент, когда все симптомы проявляются все вместе.

Нехватка воздуха ночью

Ночью человек с начальными этапами может просыпаться от приступов удушья. Это происходит из-за того, что пациент не может полностью контролировать дыхание во сне. Удушье может появляется также на нервно почве. Если вы просыпаетесь по ночам от нехватки воздуха, пора бить тревогу.

Свист и хрип при выдохе

При астме у человека при выдохе могут наблюдаться свисты и хрипы. Это происходит из-за воспаления в дыхательных путях. Во время астмы они сужаются, а воздух в организме начинает циркулировать медленнее. Из-за воспаления и препятствий в дыхательных путях появляются хрипы и свисты.

Тяжесть в груди

Этот симптом также связан с болезненностью при воспалении в органах дыхания. Тяжесть может проявляться при вдохе, выдохе и движении. В случае, если человек чувствует затруднение дыхания вместе с этим симптомом, необходимо срочно вызывать скорую. При начальных этапах астмы тяжесть характерна без болезненных ощущений.