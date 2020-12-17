В Таиланде распространился опасный для человека вирус 

В таиландском городе Паттайя зарегистрирован резкий рост числа заболеваний, вызванных вирусом чикунгунья. Об этом сообщает The Thaiger.

Известно, что инфекция распространилась через укусы комаров-переносчиков. У пациентов отмечается высокая температура тела, общее недомогание и боль в суставах в течение нескольких дней.

Пэр Паттайи Сонтхая Кхунплюем поручил сотрудникам сферы здравоохранения контролировать ситуацию. Также власти обратились за помощью в организации по борьбе с вредителями для обработки явных зон риска, а также сокращения числа территорий со стоячей водой — к примеру, закрытых отелей и предприятий, где есть фонтаны.