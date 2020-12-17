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В Таиланде распространился опасный для человека вирус 

Мария Грибова 3 часа назад
В Таиланде распространился опасный для человека вирус
Фото: depositphotos.com
В таиландском городе Паттайя зарегистрирован резкий рост числа заболеваний, вызванных вирусом чикунгунья. Об этом сообщает The Thaiger.
Известно, что инфекция распространилась через укусы комаров-переносчиков. У пациентов отмечается высокая температура тела, общее недомогание и боль в суставах в течение нескольких дней.
Пэр Паттайи Сонтхая Кхунплюем поручил сотрудникам сферы здравоохранения контролировать ситуацию. Также власти обратились за помощью в организации по борьбе с вредителями для обработки явных зон риска, а также сокращения числа территорий со стоячей водой — к примеру, закрытых отелей и предприятий, где есть фонтаны.
Ранее «Рамблер» писал о том, что микропластик впервые обнаружили в человеческой плаценте.
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