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Почему вам тяжело дышать: несерьезные и смертельно опасные причины 

Мира Маркина 4 часа назад
Почему вам тяжело дышать: несерьезные и опасные причины
Фото: depositphotos.com
Затрудненное дыхание может быть спровоцировано совершенно разными причинами. Одни из них не являются поводом для беспокойства, в то время как другие могут сигнализировать о серьезном недуге. Подробнее об этом, — в материале "Рамблера".
Существует ряд случаев, при которых необходимо вызывать скорую. К ним относятся ситуации, когда:
  • в животе появились колики
  • посинела кожа лица
  • в груди болит так, что невозможно сделать вдох
  • покраснели и опухли суставы
  • отекли губы, веки, лоб и волосистая часть головы
  • человек становится вялым и теряет сознание
  • из-за кашля появилась пена или кровь изо рта
  • человек задыхается во время еды
Но какие причины способствуют затрудненному дыханию?

Болезни сердца

Сердечная недостаточность провоцирует нарушение кровообращения, из-за которых в легких скапливается жидкость и появляется отек. Такое состояние является причиной сердечной астмы.

Химическое раздражение

Тяжелые нарушения дыхания могут быть следствием вдыхания горячего дыма или испарений от различных химических веществ. Нехватке воздуха сопутствуют такие симптомы, как головокружение и спутанность сознания.

Пневмония, в частности, вызванная коронавирусом

Симптомы пневмонии у каждого проявляются по-разному. Кто-то ощущает лишь легкое недомогание, другие же оказываются в тяжелом состоянии. Помимо затрудненного дыхания пневмония проявляет себя посредством повышенной температуры, озноба, слабости, кашля и одышки.
Во всех перечисленных случаях необходимо немедленно вызывать скорую помощь. Однако бывают и другие ситуации, когда можно обойтись без помощи медиков. Так, если в легкие человека попало инородное тело, необходимо прибегнуть к приему Геймлиха. Однако следует помнить, что его нельзя применять по отношению к детям до года и беременным женщинам.
Еще одной причиной проблем с дыханием может быть хроническая обструктивная болезнь легких. Как правило, она возникает у курильщиков со стажем. Если помимо нехватки воздуха вы ощущаете стеснение в груди, хрип, кашель с мокротой и потерю веса, необходимо обратиться к терапевту.
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