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Почему люди потеют во сне 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Почему люди потеют во сне
Фото: depositphotos.com
Ночью процесс выделения пота замедляется. Если человек не подхватил инфекцию, не ел острую пищу перед сном, а в комнате не жарко, сильного потоотделения быть не должно. В остальных случаях необходимо обратиться к врачу. "Рамблер" рассказывает, из-за чего люди могут потеть во сне.

Апноэ

Распространенная причина излишней потливости ночью — это апноэ. Из-за внезапной остановки дыхания во сне потоотделение значительно усиливается, особенно в области головы и шеи. Это называется синдромом "мокрой подушки": при выбросе в кровь гормона стресса происходит нарушение теплообмена.

Вредные привычки

Курение и злоупотребление алкоголем сильно влияют на наш организм. Так, сигареты содержат никотин, который стимулирует потоотделение. Чтобы уменьшить ночную потливость, стоит, если не отказаться, то хотя бы перестать курить перед сном. После выпитого спиртного нарушается терморегуляция и выработка гормонов, что также сказывается на работе потовых желез.

Проблемы с эндокринной системой

Гипергидроз (избыточное потоотделение) может быть также вызван проблемами с эндокринной системой: щитовидной железой, поджелудочной, надпочечниками. Так, человек может сильно потеть во сне при таких заболеваниях, как сахарный диабет, феохромоцитома, акромегалия, гипертиреоз.
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