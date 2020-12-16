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Как распознать кариес на ранней стадии 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Как распознать кариес на ранней стадии
Фото: depositphotos.com
Здоровье зубов важно сохранять, чтобы не допустить дальнейшее развитие болезни. Запущенный кариес может обернуться пульпитом и удалением нерва, а в некоторых случаях и удалением зуба. Именно поэтому важно вовремя распознавать такое, на первый взгляд безобидное, заболевание зубов. "Рамблер" рассказывает, как это сделать.

Болезненные ощущения

В первую очередь, о наличии кариеса говорит боль при жевании. Как правило, она резкая и похожа на то, как будто у вас на зубе сходит эмаль. Она ощущается при контакте зуба с любой поверхностью, но, как правило, это всплывает при пережевывании пищи. Еще одним верным признаком считается попадание сладкого на зуб. В таких случаях боль резкая и сковывающая.

Изменение цвета зуба

При кариесе зубная эмаль меняет цвет. На начальной стадии она просто становится чуть темнее и приобретает желтый или коричневый оттенок. Уже на более поздней стадии зуб становится черным и начинает гнить. На месте пятна начинает образовываться дыра, но без последствий ее можно вылечить только на ранней стадии. В остальных других случаях вам придется ставить пломбу в зуб.

Шероховатость зуба

На том месте, где у вас начала образовываться дырка, зуб становится немного шероховатым. Это можно почувствовать языком после чистки зубов. Удалите остатки еды щеткой, а потом проведите языком по зубу. Если шероховатость осталась, у вас начинается кариес.

Неприятный запах изо рта

На самом деле, у этого симптома очень много причин, но он может указать вам на кариес, если ничего больше не беспокоит. Если у вас нет проблем с деснами, но вы все равно чувствуете неприятный запах и даже вкус, возможно, стоит посетить врача и узнать, нет ли у вас кариеса. На ранних стадиях этот симптом беспокоит не очень сильно, но появляется из-за того, что зуб начинает разрушаться. Также это может происходить из-за появления дырки — в ней скапливается пища, которую трудно вычистить. Со временем она начинает гнить.
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