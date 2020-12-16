Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезней сердца 

Ученые проанализировали медицинские карты более полумиллиона человека, ранее не сталкивавшихся с проблемами с сердцем. Участникам исследования проставляли баллы с учетом их ответов на вопросы о настроении и любых проявлениях депрессии, с которыми они могли столкнуться за последние пару недель. Тем, кто страдал от таких симптомов, ставили высокие баллы, остальным — низкие.

Спустя десять лет специалисты обнаружили, что люди с самыми тяжелыми симптомами депрессии впоследствии оказались более подвержены проблемам с сердцем. Так, известно о 21 случае сердечных заболеваний и 15 инсультах на 1000 человек с наивысшими баллами и лишь 14 случаях болезней сердца и 10 инсультах в группе с низкими баллами. Эти данные получены на основе информации о 401 219 тысячах участников исследования.

"На сегодняшний день это крупнейшее доказательство, что чувства, связанные с депрессией, связаны с вероятностью возникновения проблем с сердцем и инсульта в будущем. Выявленный повышенный риск не так велик, и эти результаты лишь часть головоломки",

— рассказал профессор Эмануэле Ди Ангелантонио.

По его словам, ученым еще предстоит выяснить, оказался ли фактор депрессии случайным в приведенной статистике.

Профессор Нилеш Самани, в свою очередь, подчеркнул, что результаты научной работы не следует воспринимать как предупреждение о проблемах с сердцем для страдающих от плохого настроения или депрессией.