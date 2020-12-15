Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Растяжки могут оказаться симптомами серьезной болезни 

WMJ.ru 25 минут назад
Растяжки могут оказаться симптомами серьезной болезни
Фото: Depositphotos
Похожие на растяжки следы могут быть симптомами серьезного заболевания, которое называют болезнью кошачьих царапин.
Заболевание вызывают бактерии бартонеллы, которыми можно заразиться при получении царапин от кошек, собак, птиц — поэтому ветеринары и работающие с животными люди находятся в группе риска. Кроме того, заразиться можно при укусе насекомых. В исследовании, опубликованном в журнале Pathogens, ученые колледжа ветеринарной медицины из Северной Каролины, предоставили данные, согласно которым большинство зараженных бартонеллой людей находили у себя похожие на растяжки — однако немного более яркие — следы на коже. Кроме того, пациенты с «опасными полосками» страдали от расстройства сна, психических расстройств, раздражения, депрессий и мигреней.

Бартонеллы вызывают растяжки у пациентов, которые также жалуются на нейропсихиатрические симптомы,

— пришли к выводу ученые.
Ранее уже устанавливалось, что бартонеллез может быть связан с перепадами настроения и эректильной дисфункцией. Бартонеллез может сопровождаться длительной лихорадкой, энцефалитом и энцефалопатией, остеомиелитом, артритом, болезнями сердца и легких. По мнению ветеринаров, до трети в остальном здоровых кошек могут быть переносчиками бартонелл.
Видео дня. Продукты, которые снизят риск онкологии
WMJ.ru: последние новости
Ученые назвали убивающие коронавирус продукты Ученые назвали убивающие коронавирус продукты Руки-клешни и двойной зрачок: ученые вычислили внешность женщины 3000 года Руки-клешни и двойной зрачок: ученые вычислили внешность женщины 3000 года
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение